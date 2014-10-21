В АТО заявили о случаях применения кассетных снарядов террористами

Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко. Его цитирует "Украинская Правда".

"13 октября от МЧС было заявление, что в селе Евгеньевка Славянского района специалисты обнаружили 4 реактивных снаряда "ураган" со стороны террористов. Они были с кассетными боезарядами", - сообщил Лысенко.

"Нашим специалистам удалось их обезвредить и обезопасить мирное население. Должен отметить, что это запрещенные боеприпасы, и почему-то на этот факт никто не обратил внимания", - отметил он.

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Лысенко также призвал международные организации делать более детализированные отчеты и предоставлять соответствующие факты и доказательства.

"Если речь идет о применении кассетных боеприпасов по мирным кварталам, то украинские военные не применяют такое оружие, это запрещено президентом", - подчеркнул он.

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