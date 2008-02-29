Луценко ”убил” Кобру

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и коллегия МВД приняли решение ликвидировать спецподразделение ГАИ «Кобра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов во время «горячей линии» в Кабинете министров Украины, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Михаил КЛЮЕВ.

«Министром и коллегией принято решение, что такого подразделения у нас не будет. Сейчас идет организационная штатная работа», - сказал он.

При этом М.КЛЮЕВ объяснил, что вместо ликвидированной «Кобры» останутся три подразделения, однако какие-то особые функции, которые имеет «Кобра», они выполнять не будут.

По словам первого заместителя министра, задачей подразделений останется сопровождение должностных лиц. «А каких-либо особых полномочий в регионах не будет», - сказал он.

Отвечая на вопрос, как он расценивает освобождение от должности заместителя командира «Кобры» Алексея КОЖИ, М.КЛЮЕВ сказал: «Министр его освободил законно».