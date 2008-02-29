”Пора” Каськива примет участие в съезде в Северодонецке

Гражданская партия «Пора» намерена принять участие в ІІ Всеукраинском съезде депутатов всех уровней, который состоится 1 марта в Северодонецке Луганской области.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии Владислав КАСЬКИВ, сообщили УНИАН в пресс-службе "Поры".

В связи с этим В.КАСЬКИВ направил письмо-обращение к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

“Учитывая, что на съезде депутатов будет представлена политическая элита, которая делегирована во власть представителями значительной части Украины, а также эволюцию политических взглядов, которая произошла в Партии регионов на протяжении последнего периода, а также то, что ГП «Пора» чувствует личную ответственность за сохранение суверенитета, территориальной целостности и демократического развития, мы решили обратиться непосредственно к участникам съезда со своей позицией», - говорится в обращении В.КАСЬКИВА.

Лидер «Поры» заявляет, что, принимая во внимание декларации В.ЯНУКОВИЧА об объединении всей Украины, он не будет возражать против участия его партии в дискуссии в Северодонецке.

В.КАСЬКИВ также отметил в своем письме, что участие его партии в съезде будет носить исключительно мирный характер и никоим образом не будет направлено на эскалацию общественного противостояния. ГП “Пора” не несет никакой ответственности за возможные провокации в связи с проведением этого мероприятия, также отмечается в обращении к В.ЯНУКОВИЧУ.

В.КАСЬКИВ выразил убеждение, что Партия регионов воспримет участие «Поры» в съезде в контексте европейской демократической практики.

«И мы имеем возможность подать обществу пример цивилизованной дискуссии», - отметил В.КАСЬКИВ.