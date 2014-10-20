Forbes.com: инвестиционный статус РФ сильно пошатнулся после того как Moody 's понизило ее кредитный рейтинг

В статье Кеннета Рапозы под названием «Инвестиционный статус России очень сильно пошатнулся после того как Moody 's понизило ее кредитный рейтинг», опубликованной на сайте Forbes.com, пишется, что как и ожидалось, в пятницу Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень – с Baa1до Baa2, а это почти самый низкий инвестиционный рейтинг.

Кредитные аналитики Moody's причиной такого понижения назвали «замедление в среднесрочной перспективе экономического роста в России и продолжающийся кризис в Украине».

Но это, безусловно, не главная причина. Российская экономика сильно пострадала от ужесточения санкций в июне этого года, что повлияло на возможность осуществления долгосрочного финансирования всех основных финансовых институтов страны. Правительство перестало заимствовать на зарубежных рынках. Для России в настоящее время закрывают доступ (хотя, скорее, сама Россия закрывает его для себя) к наиболее важному рынку – Европе.

Другой причиной снижения рейтинга стало постепенное истощение валютных резервов страны – они уменьшились на сумму $20 млрд и теперь составляют примерно $450 млрд. Наконец, снижение цен на нефть также сильно отразится на чековой книжке правительства.

Россия почти полностью зависит от доходов от экспорта нефти и газа, что пока позволяет ей сводить концы с концами. Когда цены на нефть стремительно снижаются, как в прошлом месяце, это сильно сказывается на положительной разнице между национальными сбережениями и инвестициями. Когда этот избыток сокращается, кредитные аналитики считают, что у правительства стало меньше денег для финансирования своих внешних долгов, общая сумма которых составляла $720 млрд в конце второго квартала.

«Санкции – это глупость», – сказал Владимир Путин на инвестиционном Форуме VTB Capital «RUSSIA CALLING», который проходил в Москве в этом месяце. Moody’s понизило кредитный рейтинг России до более низкой инвестиционной категории в пятницу, но в то время как это понижение не сильно влияет на процентные ставки, ясно одно: России стало еще труднее получать финансирование.

Прогнозы кредитного рейтинга России на протяжении всего года были негативными, но это не особо влияло на способность правительства финансировать свои долги, как и на понимание рынков того, что Россия в беде. Доходность суверенных облигаций России со сроком погашения в 2013 году была 2,81% по состоянию на пятницу, в день, когда ее рейтинг был понижен. Это всего на 10 базисных пунктов выше, чем в прошлом году, по данным Bloomberg. Расходы России по внешнему долгу гораздо ниже стоимости госдолга в рублях, доходность которого составляет более 9,76% для кредитов со сроком погашения более года.

Понижение рейтингов является напоминанием для российских инвесторов о том, что условия кредитования становятся все более сложными из-за того, что Вашингтон и Брюссель ужесточили санкции в конце июня, нанеся удар по российской экономике. Банкам запретили получать у западных кредиторов долговые обязательства со сроком погашения более 90 дней.

«Иностранные рынки капитала в настоящее время закрыты для нас», – говорит Андрей Костин, президент банка VTB, второго по величине российского банка. «Российским компаниям будет трудно получить финансирование. Мы не сможем больше обеспечивать для них такие низкие кредитные ставки».

Костин сообщил российским журналистам в минувшие выходные в Вашингтоне во время ежегодной встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка о том, что их инвестиционный банк, VTB Capital, увольняет сотрудников в лондонском офисе, так как количество сделок значительно уменьшилось из-за санкций.

Член совета директоров VTB Capital рассказал FORBES в Москве, что инвестиционный банк VTB не будет больше расширяться в Нью-Йорке в связи с замедлением экономического роста и опасениями по поводу санкций.

Крупнейший банк России, «Сбербанк», также столкнется с проблемами финансирования в будущем. Пресс-служба компании не ответила на просьбы о комментариях, но ее генеральный директор Герман Греф откровенно выступил на форуме «Russia Calling» 2 октября, заявив, что страна в беде. «У нас есть проблемы управления. Как в корпоративном, так и в частном плане», – сказал он на встрече более 1500 инвесторов и лидеров бизнеса.

«Сбербанк» остается на прежнем инвестиционном уровне, однако он получил негативные прогнозы от Moody’s. VTB Capital и VTB Bank также получили негативные прогнозы вскоре после введения последних санкций. Кредитный рейтинг VTB – Baa3, который считается самым низким инвестиционным рейтингом Moody 's до того как цена облигации считается спекулятивной, а процентная ставка по ней становится выше рыночной.

Это тяжелый период для России.

«Если смотреть сверху вниз, нефть теперь дешевле, и это будет оказывать давление на бюджет, что повлияет на инфляцию. Украина очень сильно влияет на настроения инвесторов. Это очень негативно скажется на росте», – говорит Майкл Рейнал, специалист по инвестированию в ценные бумаги в RS Investments. «Уровень инфляции слишком высокий – более 8%. Есть высокий уровень инфляции, отсутствие роста и Центральный банк, который не хочет защищать рубль, но ему придется это сделать в какой-то момент, поэтому, скорее всего, будет быстрое увеличение процентных ставок при угасающей экономике. Это страшный сон для инвесторов», – говорит он.

Несмотря на то, что Россия стала кошмаром для инвесторов, у нее есть скрытый потенциал. Даже такие пессимистично настроенные инвесторы, как Reynal, признаются, что принимают участие в акционерном капитале с маржей. Reynal инвестирует в компании «с сильным балансом и хорошей долей рынка», оценку которых значительно снизили из-за санкций. Хедж-фонды инвестируют в Россию согласно техническим показателям перепроданного рынка.

Российские акции упали до самого низкого уровня в году 13 марта, всего за 2 дня до того, как Крым проголосовал за отделение от Украины и присоединение к России. Биржевой фонд Market Vectors Russia (RSX) вырос на 23,5% 9 июля 2014 года после того падения, и это был самый высокий уровень после введения санкций до возобновления распродаж. Некоторые хедж-фонды делают ставку на то, что российские акции уже достигли минимального уровня, цены на нефть не будут падать еще больше, и дальнейшего ужесточения санкций не будет.

Западные державы ввели санкции в отношении российской экономики из-за участия российского правительства в небольшой гражданской войне в восточной Украине.