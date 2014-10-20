Сикорский: Путин угрожал Януковичу забрать Крым, если он подпишет ассоциацию с ЕС

Такое мнение выразил экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Politico Magazine.

"Я знаю из моих разговоров и встреч с Януковичем, что он хотел подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Но в ноябре 2013 года что-то случилось, что-то сломалось. На основе наших разговоров и моего ощущения Путин что-то ему сказал в Сочи... Я думаю, что он сказал ему: "Не подписывай Соглашения об ассоциации, ибо в противном случае мы заберем Крым", - сказал Сикорский.

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По мнению политика, собственно по этой причине Янукович не подписал этого договора.

Сикорский тоже отметил, что Путин имел компромат на Януковича, и напомнил об огромном количестве денег, которые экс-президент Украины вывозил грузовиками накануне смены власти.