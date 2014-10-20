Отряды боевиков на 75 % состоят из россиян - "доброволец"

Об этом рассказал Радио Свобода боевик Александр (позывной "Тихий"), который хоронил в Кронштадте погибшего 18-летнего юношу, поехавшего воевать в Украину под влиянием российской пропаганды.

Тело Евгения Пушкарева привезли родителям его "боевые товарищи" Александр (позывной «Тихий») и Сергей (позывной «Мангуст»). Александру - 27 лет, Сергею - 35.

Оба - россияне, уехали на войну "по зову сердца". Однако это не единственный мотив, с которого россияне присоединяются к вооруженным формированиям на Донбассе.

Читайте такжеБоевики несколько часов штурмовали позиции сил АТО в районе Смелого"Он хорошо умел стрелять из автомата Калашникова, из пулемета, но тактическими навыками боя не владел, получается, что он был совсем не подготовлен к боевым действиям. Он мне сказал, что нуждается в боевом опыте, чтобы потом служить в элитных войсках. До этого его туда не брали. А вообще 75% «ополченцев» там воюет из России", - сказал Александр.

Мама погибшего Жанна Пушкарева, одновременно рассказала о процессе вербовки в боевики - для этого достаточно заполнить анкету.

"Я стала смотреть его страницу «ВКонтакте», там есть эта «армия Новороссии» - пожалуйста, заполняй анкету, покупай билет до Ростова, где тебя встретят. Он и заполнил эту анкету, уже в июле месяце знал, что поедет туда", - сказала она.