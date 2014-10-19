Порошенко подписал Закон об усилении ответственности за нарушение избирательных прав

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно Закону № 1703-VII, в частности, усилена уголовная ответственность за подкуп избирателя, участника референдума.

Так, принятие предложения, обещания или получения избирателем для себя или третьего лица неправомерной выгоды за совершение или несовершение любых действий, связанных с непосредственной реализацией им своего избирательного права, наказываются штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Читайте такжеВ Украине возбуждено свыше 140 дел за подкуп избирателей

Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за любые действия, связанные с непосредственной реализацией им своего избирательного права, наказываются ограничением свободы на срок до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Осуществление предвыборной агитации путем предоставления предприятиям, учреждениям, организациям неправомерной выгоды или предоставления безвозмездно товаров, работ, услуг наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Читайте такжеЦИК требует от Рады немедленно определиться с территориальным делением Донбасса

Закон усиливает уголовные санкции за совершение преступлений о нарушении избирательных прав граждан. Так, за препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права или права участвовать в референдуме, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, члена избирательной комиссии или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, соединенные с подкупом, обманом или принуждением, увеличен срок лишения свободы с 2 до 3 лет. Такое преступление классифицироваться как преступление средней тяжести.

За соответствующие действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или членом избирательной комиссии или другим должностным лицом с использованием своего служебного положения, предусматривается, в частности, лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, в результате чего такое преступление классифицироваться как тяжелое.

Также к тяжким преступлениям теперь отнесены, в частности, незаконное требование или указание должностного лица с целью повлиять на решение избирательной комиссии (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет), подлог избирательных документов (от 3 до 7 лет), похищения или сокрытия избирательной урны с бюллетенями или протокола о подсчете голосов избирателей (от 5 до 7 лет).

Законом также устанавливается уголовная ответственность за получение избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме лицом, не имеющим права его получать (штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет).

Предполагается, что Закон будет способствовать обеспечению защиты избирательных прав граждан, усилению ответственности за их нарушение, приближению законодательства Украины к законодательству ЕС.