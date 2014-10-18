Порошенко пообещал демобилизацию всем, кто захочет пойти на контракт

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу вечером.

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“Будут демобилизированы все те, кто пожелает записаться на контрактную армию”, - сказал Порошенко.

“Я за свободу слова, даже во время войны. Но я за общую ответственность... Украинских солдат защищаем, украинскую территорию не сдаем”, - сказал президент.