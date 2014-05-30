6 тысяч военнослужащих запаса, призванных на службу, будут демобилизованы

- Это вопрос уже практически решен. Мы подписали документ и около 5,5-6 тысяч военнослужащих запаса, призванных на службу, уже начали демобилизацию, - подчеркнул генерал-полковник Михаил Коваль.

Он также сообщил, что ротации военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в контртеррористической операции на востоке Украины не будет.

- Ротация осуществляться не будет. Мы вывели все силы и средства. Мы прикрыли все государственные границы, мы готовы к выполнению задач по назначению. У нас нет ни одного лишнего человека, чтобы выводить и осуществлять ротацию! - отметил исполняющий обязанности Министра обороны Украины во время выступления в Верховной Раде.

Он пояснил, что в условиях такой внешней агрессии, в которой оказалось украинская государство, ротация не может проводиться.