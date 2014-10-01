В Правом секторе заявляют, что Шуфрич сам организовал свое избиение

Нардеп от Партии регионов Нестор Шуфрич сам организовал свое избиение в Одессе, "Правый сектор" в потасовке не участвовал, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" спикер партии "Правый сектор" Борислав Береза.

"Только что я разговаривал с Игорем Палицей, губернатором Одесской области, который мне дал информацию от СБУ и очевидцев. Шуфрич со Скориком пришли заранее, с 20 людьми "титушечьей" наружности, постояли в холле, ни к кому и не собираясь, ни с кем не разговаривая, дождались людей, вышли и начали провоцировать конфликт", – объяснил Береза.

По его словам, представители "Правого сектора" на месте конфликта были, но Шуфрича не били.

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"Туда же подтянулись представители "Правого сектора", Автомайдана и других прогрессивных организаций. Дальнейшая эскалация конфликта напоминала заранее отработанный сценарий. Как знаменитый выход господина Царева, который тоже выходил, чтобы стать жертвой – попрощался со своими охранниками, снял крест и вышел, думая, что его будут убивать. Тогда "Правый сектор" бить его запретил, видимо зря. Шуфрич, понимая, что Правый сектор, видимо, его бить не будет, нанял своих людей. Правый сектор не участвовал в избиении, хотя пытался разобраться в том, что происходит на этом митинге", – утверждает представитель "Правого сектора".

Борислав Береза предполагает, что нардеп хорошо понимал, что будет происходить.

"Более того, я вам могу сказать, что господин Шуфрич четко знал, что произойдет, потому что это – спланированная акция. Драка, картинка, жертва – это идеальный вариант для человека, который будет проигрывать выборы", – считает он.

Люди, причастные к преступлениям, совершенным во времена экс-президента Виктора Януковича вообще не должны идти на выборы, уверен Береза.

"Хотя на сегодняшний день мне непонятно, почему люди, которые должны каяться, которые должны просить прощения у общества, люди, которые должны понести ответственность за свою преступную деятельность во времена Януковича сейчас, вместо того, чтобы проходить люстрацию и судебные процессы, идут на выборы. Что же это за общество, в котором мы живем, что за государство? Это и называется "жить по-новому"?" – недоумевает спикер "Правого сектора".

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Нестор Шуфрич приехал в Одессу на совещание с одесским Оппозиционным блоком. Об этом узнали активисты "Правого сектора", "Самообороны", Автомайдана и Евромайдана и приехали под стены ОГА. Вышедший на порог Шуфрич с экс-губернатором Николаем Скориком пытались успокоить людей, однако завязалась перепалка, которая переросла в драку.