Как Янукович отпраздновал день рождения

Вчера лидер Партии регионов Виктор Янукович отметил свой 56-ой день рождения. По слухам, торжество проходило на даче Виктора Федоровича, расположенной на побережье Азовского моря в поселке Урзуф. Это один из лучших на побережье курортов с чистыми песчаными пляжами. Праздник политик отмечал в кругу семьи и близких людей. Нардеп Пеклушенко с друзьями подарили лидеру партии икону: "Виктор Федорович просто светился от счастья". Сыну Янукович-старший заказал на ближайшее будущее семью и внуков.

Газета "Сегодня"