В случае необходимости после выборов Рада может опять собраться в старом составе
11:46, 14 октября 2014Политика
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Депутаты изменили календарный план пятой сессии.
ВР может быть созвана спикером / УНИАН
Нардепы изменили календарный план пятой сессии нынешнего созыва ВР, который был принят 1 июля текущего года, сообщает Новое Время.
Решением парламентариев было определено, для разрешения ситуации в Украине собрания ВР могут быть созваны спикером.
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Постановление по проекту №5158 гласит, что глава ВР при созыве заседания Верховной Рады обязан за сутки сообщить нардепам о времени и месте проведения пленарного заседания.
ВР седьмого созыва была распущена Петром Порошенко 25 августа нынешнего года, внеочередные выборы состоятся 26 октября.
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