В случае необходимости после выборов Рада может опять собраться в старом составе

Нардепы изменили календарный план пятой сессии нынешнего созыва ВР, который был принят 1 июля текущего года, сообщает Новое Время.

Решением парламентариев было определено, для разрешения ситуации в Украине собрания ВР могут быть созваны спикером.

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Постановление по проекту №5158 гласит, что глава ВР при созыве заседания Верховной Рады обязан за сутки сообщить нардепам о времени и месте проведения пленарного заседания.

ВР седьмого созыва была распущена Петром Порошенко 25 августа нынешнего года, внеочередные выборы состоятся 26 октября.