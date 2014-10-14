Яценюк констатировал окончание «офшорной эры» в Украине

Об этом заявил по итогам голосования за данный закон премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Комментируя ход голосования, Яценюк, в частности, отметил: «Все счета, вся собственность станут открытыми. А те, кто незаконно владеет (предприятиями - УНИАН), будут привлечены к ответственности», - сказал глава правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект был разработан правительством и принят Верховной Радой сегодня, 14 октября, 265 голосами «за».

Закон принят в редакции парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Документом вносится в Хозяйственный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального Кодекса и некоторые законы ряд изменений, направленных на установление механизма выявления физического лица - конечного бенефициарного, а также свободного доступа к Государственному реестру имущественных прав на недвижимое имущество.