Литвин: Президент может оказаться в оппозиции

Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Александр МОРОЗ не сможет играть роль объединительного звена между политическими силами в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил вчера журналистам на пресс-конференции в Кировограде.

Он прогнозирует, что с образованием новой коалиции в стране углубится региональный кризис между Востоком и Западом.

«Более того, может сложиться ситуация, что Президент окажется в оппозиции, или будет вытеснен в оппозицию», - сообщил В. ЛИТВИН.

Он объясняет такую возможность разногласием задекларированных позиций, в частности, относительно внешней политики государства.

По мнению В.ЛИТВИНА, «в украинской политике ничего странного не произошло».

«Просто одни попытались бросить других, и те, которые, казалось, уже победили, не просчитали все, что могло произойти», - отметил экс-спикер.

В.ЛИТВИН в перспективе видит вновь созданную коалицию более длительной и стабильной, чем та, что планировалась ранее.

«Предыдущая коалиция была обречена существовать максимум до октября, поскольку было очевидно, что после распределения должностей ее участники не смогут принять ни одного более-менее важного решения», - считает В.ЛИТВИН.

По его мнению, новая коалиция будет более дисциплинированной, поскольку в ней действует «принцип демократического централизма».

«Если обобщать идеологическую расцветку новой коалиции, то, я думаю, они будут пытаться внедрять программу строительства капитализма с человеческим лицом», - сказал В.ЛИТВИН.

Бывший председатель Верховной Рады Украины также считает, что Виктор ЮЩЕНКО не возьмет на себя ответственность за роспуск парламента.