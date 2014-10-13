Семь партий имеют шанс пройти в ВР - опрос

Согласно результатам исследования, если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, победу одержал бы Блок Петра Порошенко, который поддерживают 33,5% респондентов, намеренных голосовать и определившихся с выбором. 12,8% избирателей поддерживают Радикальную партию Олега Ляшко, 8,9% - «Народный фронт», 7,8% - «Сильную Украину», 6,9% - «Батьківщину», 5,4% проголосовали бы за «Самопомощь», 5,1% - за «Оппозиционный блок»; 4,6% получили бы «Гражданская позиция», 4,5% - Коммунистическая партия Украины, почти 4% - ВО «Свобода». За «Правый сектор» проголосовали бы почти 2% опрошенных, около 5% избирателей поддержали бы остальные партии.

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По данным социологов, однозначно готовы принять участие в выборах 35% опрошенных, еще 40%- скорее приняли бы участие.

Высокий уровень мобилизации фиксируется на западе Украины, на севере, включая Киев, в центре, наименьшая явка ожидается на Донбассе.

По словам Антиповича, на территориях Донбасса, которые контролируются властями, лишь 13% опрошенных однозначно намерены голосовать на парламентских выборах.

В региональном разрезе Блок Порошенко больше всего поддерживают на западе, в центре и на севере. Здесь также больше готовы отдать свой голос за Радикальную партию и «Батьківщину». В западном регионе большая поддержка у «Народного фронта», «Взаимопомощи», «Свободы» и «Правого сектора». Зато на юге большую популярность среди избирателей «Сильная Украина». Здесь и на востоке больше тех, кто готов отдать голос за «Оппозиционный блок». КПУ больше всего поддерживают на Донбассе и несколько меньше - на юге.

Относительно динамики, то по словам Антиповича, за последние два месяца больше всего добавил «Народный фронт», а также такие партии как «Самопомощь», «Сильная Украина», КПУ и «Оппозиционный блок». «Батькивщина», «Гражданская позиция», ВО «Свобода» и особенно Радикальная партия Ляшко - потеряли.

Согласно результатам исследования, 34% опрошенных полностью уверены в выборе политической силы, еще 36% - достаточно уверенные, но могут его изменить, 15% - не определились в своем выборе, еще 15% - не определились. Для 31% опрошенных при выборе партии будет важно, кто является лидером партии.

Большинство опрошенных - 55% - считают, что парламентские выборы в октябре будут скорее соревнованием лидеров, 22% считают, что это будет соревнование идей, 8% - другое, 15% - не определились.

*** Опрос проводился 1-8 октября 2014 года, Всего опрошено 2 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.