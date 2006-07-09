Шансы Украины принять Евро-2012 увеличиваются

Шансы Украины на победу в споре за право принять у себя финальный турнир чемпионата Европы-2012 увеличиваются. Представитель УЕФА заявил, что Италия, которая считалась главным фаворитом на проведение первенства, не сможет завоевать это право до тех пор, пока не будет реорганизована ее федерация футбола.

Скандал в итальянском футболе оказал положительное влияние лишь на национальную сборную, заставив ее игроков сплотиться и выйти в финал чемпионата мира. В остальном, сложившаяся ситуация никак не располагает к оптимизму. Ведущим клубам серии А, «Ювентусу», «Милану», «Фиорентине» и «Лацио», грозит понижение в классе. Ряд футбольных управленцев и арбитров уже оставили или в ближайшее время оставят свои должности. Спортивный директор «Ювентуса» Джанлука Пессото находится при смерти после попытки самоубийства, и до сих пор не ясно, чем она была вызвана – то ли неудачами в личной жизни, то ли угрозой, нависшей над «старой синьорой».

И вот - новый виток скандала. В субботу член исполнительного комитета УЕФА, пожелавший остаться неизвестным, заявил агентству Reuters, что Италия не получит право на проведение чемпионата Европы 2012 года до тех пор, пока не будет реорганизована ее национальная федерация футбола.

«Хотя ко времени проведения чемпионата, то есть через шесть лет, скандал наверняка утихнет, УЕФА не будет поддерживать Италию до тех пор, пока состав ее футбольной федерации не будет подвергнут изменениям, – сказал представитель УЕФА. – Мы находимся в очень сложном положении. Если бы голосование состоялось завтра, я не был бы уверен в победителе.

Но я бы точно мог сказать, что им в любом случае не стала бы Италия».

Помимо Италии на право проведения чемпионата Европы 2012 года претендуют еще две заявки, обе совместные: Украина собирается провести турнир вместе с Польшей, а Хорватия – с Венгрией. Напомним, что будущие организаторы Евро-2012 станут избраны 8 декабря 2006 года на голосовании исполнительного комитета УЕФА. За три месяца до этого, в сентябре, представители Футбольного евросоюза посетят страны-кандидаты с целью ознакомления с условиями проведения чемпионата.

По материалам Обком