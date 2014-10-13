Причина трагедии под Иловайском - не отступление батальона "Прикарпатье" - генерал

Такое мнение высказал экс-командующий войсками сектора "Д", в который входили данные подразделения, генерал-лейтенант Петр Литвин, пишет ZN.UA.

По его словам, общая численность подчиненной ему группировки войск не превышала 650 военнослужащих.

"Согласно боевым задачам и распоряжениям командования штаба АТО, подразделения были рассеяны на широком фронте, и не могли оказать друг другу огневую поддержку и взаимодействие", - отмечает он.

При этом задачей группировки, по словам Литвины, было прикрывать более 150 километров государственной границы.

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"У нас не было ни сил, ни средств для обеспечения охраны даже крупных узлов коммуникаций, не говоря уже о создании оборонительных рубежей и ударных группировок. Подразделения прикрытия были измотаны постоянными боями и артобстрелами превосходящих войск противника", - заявил Литвин.

"Я не думаю, что основной причиной происшедших трагических событий был только отход без приказа батальона "Прикарпатье" и подразделений 51-й механизированной бригады", - отметил генерал и призвал дождаться результатов расследования.

Также Литвин отметил, что в тылу группировки действовало большое количество диверсионно-разведывательных групп, которые нападали на украинские войска и нарушали их снабжение.

"Была ли возможность у войск сектора "Д" остановить атаку четырех российских полновесных батальонно-тактических групп? Был ли 5-й батальон территориальной обороны "Прикарпатье", состоявший из примерно 300 военнослужащих, мобилизованных и оснащенных только легким пехотным вооружением, способен отразить атаку полнокомплектных бронетанковых частей РФ? Очевидно, нет", - отмечает автор статьи.

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Тем не менее, он убежден, что войска сектора "Д" "в случае грамотной оценки обстановки" могли бы вести эффективные боевые действия и наносить ему потери агрессору.

Напомним, прорыв российских войск к Иловайску привел к окружению группировки сил АТО. Согласно оценкам Бутусова, количество погибших в результате боев в "котле" может составлять до 250 человек, несколько сотен оказались в плену.