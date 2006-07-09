В России объявлен день траура

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ "Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в городе Иркутске", сообщила пресс-служба президента России.

В указе, в частности, говорится: "...Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 10 июля 2006 года днем траура в Российской Федерации; в день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации".

Как сообщал УНИАН, в авиакатастрофе в Иркутске аэробуса А-310 авиакомпании "Сибирь". МЧС России подтверждает гибель 122 человек в авиакатастрофе в Иркутске. В больницах, по данным министерства находятся 54 человека, не известна судьба 25 пассажиров

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в 07:44 по местному времени (3:44 по киевскому). Самолет авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс Москва-Иркутск. При заходе на посадку лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес бетонный забор и въехал в гаражные сооружения. От удара кабина деформировалась, произошел взрыв, внутри салона начался пожар.

По данным авиакомпании "Сибирь", на борту самолета находилось 200 человек - 192 пассажира и 8 членов экипажа.