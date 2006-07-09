Берлускони предстанет перед судом за отмывание денег

Бывший премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделке бухгалтерской документации. Решение начать процесс вынес суд в Милане, передает радиостанция «Немецкая волна». Первое заседание назначено на 21 ноября.

Обвинения предъявлены еще 13 лицам, в том числе британскому адвокату экс-премьера Дэвиду МИЛЛЗУ.

По данным прокуратуры, в 90-е годы С.БЕРЛУСКОНИ заплатил Д.МИЛЛЗУ 600 тыс. долларов, чтобы тот дал ложные показания на процессе по делу о финансовых махинациях компании "Медиасет", принадлежащей С.БЕРЛУСКОНИ.

Следствие полагает, что "Медиасет" через подставные фирмы приобретала права на показ американских кинофильмов, платя завышенные цены, чтобы формально снизить размеры прибыли и заплатить меньше налогов.