Минюст обещает, что в рамках люстрации будет проверять абсолютно всех претендентов на госслужбу
Люстрационную проверку будут проходить все претенденты на государственную службу, начиная от министра и заканчивая руководителем территориального органа государственной власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на сегодняшнем заседании правительства.
"Люстрационную проверку будут проходить все претенденты на государственную службу, начиная от министра и заканчивая руководителем территориального органа государственной власти. Эта процедура будет максимально публичной и открытой. Каждое лицо, которое проходит проверку, подает заявление с автобиографией, декларацией, которая подлежит обнародованию как на сайте органа, который назначает это лицо, так и Министерством юстиции на соответствующем специальном сайте для общего доступа всех наших граждан, которые могут подать свои заявления и жалобы, если это лицо солгало, подало недостоверную информацию", - сказал Петренко.
По его словам, весь процесс проверки будет также проходить публично, каждый этап проверки и предоставление выводов соответствующими контролирующими органами в отношении этого лица будет обнародоваться.
Кроме того, как добавил Петренко, законом предусмотрено формирование при Минюсте мощного общественного независимого органа с функциями контроля за процессом люстрации государственных служащих и за процессом их назначения.
Читайте такжеГосаппарат пройдет люстрацию в течение 2-3 лет - МинюстПо его словам, Минюст уже подготовил соответствующее положение об этом общественном совете, а также все необходимые решения для запуска так называемого люстрационного реестра.
"Общественный совет заработает с первого дня, когда президент обнародует закон", - добавил Петренко.
Министр напомнил, что, согласно закону о люстрации, под его действие подпадают лица, которые занимали высшие руководящие должности: министр, первые заместители министров, руководители силовых структур, СБУ, ГПУ, председатели облгосадминистраций, находившиеся на этих должностях в общей сложности более года в период с 2010 по 2014 год.
"Такие лица подпадают под трудовую люстрацию и они должны быть уволены в течение 10 дней с момента вступления в силу закона", - сказал он.
Также, по словам министра юстиции, под люстрацию попадают все судьи, прокуроры, следователи, которые во время Революции достоинства принимали незаконные решения о привлечении к ответственности активистов.
Кроме того, под действие закона попадают чиновники, которые своими решениями или действиями поддерживали сепаратистов и террористов и по которым есть соответствующие решения судов, а также члены Коммунистической партии и комсомольских организаций.