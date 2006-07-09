Индия может нанести ядерный удар по Китаю

Индия в воскресенье провела успешное испытание баллистической ракеты Agni III самого дальнего в истории страны радиуса действия, способную нести ядерную боеголовку и достичь провинций в сердце Китая. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя министерства обороны.

Как говорится в сообщении, ракета, чье название переводится как "огонь", имеет радиус действия до 3.000 километров.

Аналитики считают, что успех Agni III вывел ядерную оборонную программу Индии на новый виток развития.

"Это означает, что Индия присоединилась к лиге различных наций, вошла в новый клуб", -сказал корреспондент Jane`s Defence Weekly Рахул БЕДИ.

"Теперь мы можем поразить крупные территории северного Китая, что делает наши возможности по устрашению более сильными. Также, когда страна создает ракету, способную пролететь 3.500 километров, уже не так сложно создать что-то, что может пролететь и 5.000 километров. Немногие страны обладают такими возможностями", - добавил он.

Отношения Индии и Китая потеплели в последнее время, однако после войны 1962 года между государствами остается ряд нерешенных пограничных споров.

Аналитики уверены, что программа по созданию Индией ракет дальнего радиуса действия прежде всего нацелена на ближайших соседей - Пакистан и Китай, также обладающих ядерным оружием.