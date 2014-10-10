Задержанным в Беларуси украинцам инкриминируют "расклеивание листовок" - МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

По его данным,трех из них уже отпустили.

"Всего составлено 15 административных протоколов в отношении граждан Украины. Из них трое украинцев отпущены, 12 сейчас находятся в суде. Им инкриминируется расклеивание листовок", - сказал Перебыйнис.

В то же время он не смог уточнить, какого содержания были листовки, которые якобы расклеивали украинцы. По словам спикера МИД, эта информация станет известной после судебного заседания.

Читайте такжеСборная Украины на выезде одержала победу в матче с Беларусью. Видео головПеребыйнис также отметил, что сейчас там находится украинский консул и задержанным украинцам предоставляется консульская и правовая помощь.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что в Борисове сотрудники КГБ Беларуси задержали более 100 футбольных болельщиков сразу после окончания отборочного матча Евро-2016 Беларусь-Украина.

Во время вчерашнего матча болельщики обеих сборных во время игры перекликались лозунгами «Слава Украине» и «Живе Беларусь», спели песню «Воины света» белорусской группы «Ляпис Трубецкой». Несколько раз в течение поединка они исполнили известную песню про президента России, это скандирование было слышно в прямой трансляции.