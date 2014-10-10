В Донецке 12 октября будут требовать отвоевать земли для "Новороссии" - СМИ

К таким относят и "премьера ДНР" Александра Захарченко, сообщает Informator.

Антимайдан и пророссийски настроенные жители Донецка и области призывают все "ополчение" покинуть окопы и блокпосты, чтобы устранить предателей.

Целью митинга также является отмена выборов в так называемой "ДНР" и начало контрнаступления, чтобы отвоевать земли для "Новороссии". По мнению организаторов митинга, территории "слили" подписанием Минского договора.

Читайте такжеТеррорист Безлер поссорился с "ДНР" и ввел в Горловке собственную пропускную систему

Последний раз митинг в Донецке проводился в июне – в поддержку "ДНР".

Главарь террористов в Горловке Игорь Безлер (Бес) ввел в городе собственную пропускную систему и отказался признавать "пропуска", выданные донецким руководством боевиков.

В Антраците и Красном Луче Луганской области боевики также воюют друг с другом.