В Донецке 12 октября будут требовать отвоевать земли для "Новороссии" - СМИ
12 октября на площади Донецка соберется митинг в знак протеста против действующей верхушки "ДНР"
К таким относят и "премьера ДНР" Александра Захарченко, сообщает Informator.
Антимайдан и пророссийски настроенные жители Донецка и области призывают все "ополчение" покинуть окопы и блокпосты, чтобы устранить предателей.
Целью митинга также является отмена выборов в так называемой "ДНР" и начало контрнаступления, чтобы отвоевать земли для "Новороссии". По мнению организаторов митинга, территории "слили" подписанием Минского договора.
Читайте такжеТеррорист Безлер поссорился с "ДНР" и ввел в Горловке собственную пропускную систему
Последний раз митинг в Донецке проводился в июне – в поддержку "ДНР".
Главарь террористов в Горловке Игорь Безлер (Бес) ввел в городе собственную пропускную систему и отказался признавать "пропуска", выданные донецким руководством боевиков.
В Антраците и Красном Луче Луганской области боевики также воюют друг с другом.