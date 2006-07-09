Стецькив: в стране возник украинский вариант ГКЧП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен сказать весомое слово по недопущению прихода к власти так называемой «антикризисной коалиции», поскольку Глава государства не имеет права молчать в данной ситуации. С таким заявлением выступил бывший народный депутат, полевой командир Помаранчевой революции, председатель политического объединения “Новая волна” Тарас СТЕЦЬКИВ.

“Создание в стенах Верховной Рады так называемой «антикризисной коалиции» свидетельствует о важном и несомненном факте: в стране возник украинский вариант ГКЧП”, - говорится в заявлении, переданном УНИАН.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, коалиция в предложенном варианте – это “гремучая смесь Партии регионов, которая стремится к реваншу за проигрыш, Коммунистической партии с обанкротившейся идеологией и группе изменников, в который раз продемонстрировавших несоблюдение слова и верховенство собственных интересов над интересами общественными”.

“Мы являемся свидетелями попытки мести отдельных политических сил за проигрыш на президентских выборах 2004 года и за потерянную власть. Происходит попытка вернуть Украину в эпоху кучмизма. Наблюдается желание представителей трех политических сил любой ценой дорваться к власти в Украине. Мы становимся свидетелями начала лево-олигархического переворота, который перечеркивает все то, ради чего наши сограждане в ноябре-декабре 2004 года выходили на Майдан. Мы теряем свою победу”, - отмечает полевой командир Помаранчевой революции.

Т.СТЕЦЬКИВ констатирует, что “попытка лево-олигархического переворота” и антикризисной коалиции стали возможными только через внутреннее несогласие демократических сил, через доминирование персональных амбиций над общественными интересами, через взаимное недоверие бывших политических побратимов”. По его убеждению, причина кроется в более чем стодневных спорах между Блоком Юлии ТИМОШЕНКО и «Нашей Украиной» по поводу распределения портфелей и управленческих схем в государстве.

По его мнению, «эклектическая, лишенная идеологической и логической основы коалиция, в которой объединились представители олигархата и «пылкие сторонники» идеи освобождения труда из-под гнета капитала, несет в себе ряд потенциальных угроз». «В первую очередь это прямая угроза идеалам свободы, добытым на Майдане, угроза курса страны на политические реформы, угроза определенному курсу государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию, угроза самой перспективе существования Украины как независимого государства”, - говорится в заявлении Т.СТЕЦЬКИВА.

В ней полевой командир призывает “все демократические силы к противодействию этой угрозе”. “Призываем также сказать свое слово на этот счет депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов, всех людей доброй воли. Украина должна предотвратить реванш лево-олигархической ГКЧП и сберечь демократию, европейский выбор и свободу”, - подчеркивается в заявлении.