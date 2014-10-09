Рада может заменить армейское "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине"

Об этом говорится в законопроекте 5138, автором которого являются четверо депутатов от "Свободы": Олег Тягнибок, Юрий Сиротюк, Олег Бондарчук и Игорь Кривецкий.

Как указывают депутаты, сохранение "советских рудиментов" негативно влияет на патриотический дух, способствует коллаборационизму, пишет Украинская Правда

Читайте такжеВооруженным силам доверяют 64,3% украинцев, милиции - 22,7% - опрос "Особенно важно окончательно украинизировать Вооруженные Силы Украины. В них до сих пор сохраняются характерные для СССР черты - покрой одежды, форма приветствия, система воинских званий. Наиболее негативно на молодых защитников Отечества влияет, по нашему мнению, типично советская система приветствий", - заявили депутаты.

Они предлагают вместо "оккупационных штампов" легитимизировать на уровне Вооруженных Сил традиционное приветствие "Слава Украине - Героям слава". Ответ "Желаем (желаю) здоровья" свободовцы предлагают заменить на "Героям слава!".

Как говорится в документе, обращение "товарищ" стоит заменить на "пан".

Прощание старшего за военным званием "До свидания, товарищи" и ответ "До свидания" депутаты хотят заменить также на "Слава Украине" и "Героям слава".

Троекратное приветствие "Слава" также предлагается заменить на "Слава, Украине".