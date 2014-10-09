Пленкович возглавил делегацию наблюдателей от Европарламента на выборах в Украине
13:58, 09 октября 2014Политика
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Делегацию наблюдателей от Европарламента (ЕП) на выборах в Верховную Раду Украины возглавил председатель делегации ЕП по вопросам сотрудничества с Украиной Андрей Пленкович.
Определен глава наблюдательной миссии от ЕП / Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении ЕП. Согласно сообщению, в четверг Европарламент также утвердил состав делегации, которая начнет работу 24 октября и завершит - во второй половине дня 27 октября.
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Делегация будет состоять из 15 депутатов ЕП и будет интегрирована, как обычная, в международную миссию по наблюдению за выборами, которую возглавят эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ).
Наблюдатели от ЕП посетят 7 городов Украины - Киев, Чернигов, Черкассы, Львов, Одессу, Харьков и Днепропетровск.
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