Пленкович возглавил делегацию наблюдателей от Европарламента на выборах в Украине

Об этом говорится в сообщении ЕП. Согласно сообщению, в четверг Европарламент также утвердил состав делегации, которая начнет работу 24 октября и завершит - во второй половине дня 27 октября.

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Делегация будет состоять из 15 депутатов ЕП и будет интегрирована, как обычная, в международную миссию по наблюдению за выборами, которую возглавят эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ).

Наблюдатели от ЕП посетят 7 городов Украины - Киев, Чернигов, Черкассы, Львов, Одессу, Харьков и Днепропетровск.