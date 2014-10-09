СМИ: Новым главой Донецкой ОГА может стать генерал Кихтенко
Президент Украины Петр Порошенко активно рассматривает кандидатуры на пост нового главы Донецкой областной государственной администрации.
Как сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, наиболее вероятной кандидатурой на пост губернатора Донеччины является генерал Александр Кихтенко.
Александр Тимофеевич Кихтенко состоит первым номером в партии "Сила и честь", глава которой Игорь Смешко накануне был назначен советником президента, - председателем комитета по вопросам разведки при президенте.
Александр Кихтенко с 2001 года стал первым заместителем командующего Внутренними войсками Украины — начальником штаба Внутренних войск.
Читайте такжеПорошенко ищет замену Таруте - советник президентаС февраля 2005 года — командующий Внутренними войсками Украины, генерал-полковник (март 2006).
Также в апреле 2007 года генерал Кихтенко был введён в число членов Совета национальной безопасности и обороны Украины. Воинское звание генерал армии присвоено указом экс-президента Украины В. А. Ющенко от 23 августа 2008 года.
Напомним, в настоящее время Донецкую облгосадминистрацию возглавляет Сергей Тарута. Известно, что Тарута раскритиковал мирный план президента Порошенко и выступал за введение военного положения и отмену выборов. После принятия закона об особом статусе части Донбасса, Тарута заявил, что он шокирован. По его словам, такой мир в Донбассе оказался ничем не лучше войны.
Сейчас Тарута баллотируется в Верховную Раду самовыдвиженцем.