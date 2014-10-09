Люстрация в разведке еще не начиналась - Смешко

О таком в эфире 5 канала заявил председатель Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины Игорь Смешко.

«Люстрационных процессов там еще не начиналось - это деликатная сфера, здесь нужно подходить очень профессионально. Но проблема в том, что с 2005 года в нашей стране была прекращена деятельность Комитета по вопросам разведки при Президенте, как координационного и контролирующего органа в части разведывательного сообщества", - пояснил он.

По его словам, отсутствие единого органа координации различных разведок приводит к неэффективной работе.

Читайте такжеПорошенко создал комитет по вопросам разведки при президенте"У нас есть служба внешней разведки, у нас есть Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Пограничная разведка, которые имеют право работать извне, как разведывательный орган государства. Но проблема в том, что во всех странах мира, когда есть хотя бы две разведки, существует организация, которая занимается планированием деятельности, контролирует направление оперативной работы и обобщает соответствующую информацию, а также перепроверяет и инспектирует эти органы в случае, если из этих органов не поступает объективная информация, или несвоевременная информация, а порой дезинформация или отсутствие такой информации", - говорит председатель Комитета по вопросам разведки.

По мнению Смешко, как раз отсутствие такого комитета и привело к тому, что в силовых структурах появилась пятая колонна, которая очень активно действовала.

"Исчезновение всех руководителей почти всех силовых структур после второго Майдана, говорит об эффективности работы в том числе разведывательных органов, я уже не говорю о событиях под Иловайском, когда тактическая составляющая разведки, очевидно, была не на высоте. Поэтому президент принял решение возобновить деятельность этого комитета по вопросам разведки", - заявил Смешко.