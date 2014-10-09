Ярема пообещал пикетчикам с баком ускорить рассмотрение дел против участников зимних репрессий

В среду они требовали наказать сотрудников правоохранительных органов, которые преследовали гражданских активистов за поездку до «Межигорья» Януковича в декабре прошлого года, сообщается в статье Радио Свобода.

Прокуратура в целом и генпрокурор лично тормозят расследование этого дела, заявляли митингующие.

Мусорный бак с надписью «Ярема, выходи!» под стены Генеральной прокуроры принесли участники движения Автомайдан. Активисты собирались наказать генпрокурора за то, что его ведомство, как они говорят, не желает расследовать преступления против майдановцев, совершенные силовиками и судьями в конце 2013 года.

Читайте такжеСМИ обнародовали фото дачи скандального заместителя ЯремыПо их словам, сотни судей и инспекторов ГАИ, привлеченных к зимним репрессиям, до сих пор продолжают работать на своих должностях.

Виталий Ярема выйти к митингующим так и не решился. Встретиться с ним работники прокуратуры позволили одному представителю Автомайдана. Эту миссию на себя взял юрист Роман Маселко. После недолгого разговора с генпрокурором он вышел и сообщил, что Виталий Ярема отрицает умышленное затягивание прокуратурой расследования, пообещал взять дело под контроль и добиться результатов уже через 2 недели.

После этого активисты свернули свою акцию, но пообещали в случае необходимости продолжить ее по домашнему адресу генерального прокурора.