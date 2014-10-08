Ефремов пытается провести своих людей в "парламент" "ЛНР"

16:45, 08 октября 2014
Политика
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Народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов пытается провести своих "представителей" в "парламент" "ЛНР".

Ефремов пытается руководить

Такое заявление сделал "командующий центральным фронтом" "казачьей национальной гвардии" Павел Дремов, передает informator.lg.ua.

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"Господин Ефремов в нынешнее законодательное собрание "ЛНР" ведет группу своих людей, которые будут делать всё, что они захотят", - заявил "командующий". Также, со слов Павла Дремова, в конце сентября "представители Ефремова" вывезли с территории области $138 млн.

Напомним, что в настоящее время Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность Александра Ефремова к сепаратизму. 

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