ГПУ взялась за Ефремова из-за сепаратизма

17:54, 03 июня 2014
Политика
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ГПУ начала проверку причастности к сепаратизму члена фракции ПР в Верховной Раде Александра Ефремова.

ГПУ внесла подання про позбавлення недоторканності 3 народних депутатів / Фото УНІАН

«Сейчас органы прокуратуры проверяют причастность к сепаратизму других народных депутатов (в т.ч. А. Ефремова). В случае получения достаточной доказательной базы, соответствующие представления будут также направлены в парламент», - сообщил и.о. Генерального прокурора Украины.

Читайте такжеРада разрешила арестовать ЦареваНапомним, Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную Раду Украины представление о лишении неприкосновенности 3 народных депутатов для привлечения их к уголовной ответственности из-за причастности к событиям, связанным с сепаратизмом.

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