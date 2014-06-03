ГПУ взялась за Ефремова из-за сепаратизма

«Сейчас органы прокуратуры проверяют причастность к сепаратизму других народных депутатов (в т.ч. А. Ефремова). В случае получения достаточной доказательной базы, соответствующие представления будут также направлены в парламент», - сообщил и.о. Генерального прокурора Украины.

Читайте такжеРада разрешила арестовать ЦареваНапомним, Генеральная прокуратура Украины внесла в Верховную Раду Украины представление о лишении неприкосновенности 3 народных депутатов для привлечения их к уголовной ответственности из-за причастности к событиям, связанным с сепаратизмом.