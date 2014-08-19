ГПУ еще не вручала Ефремову сообщение о подозрении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко, отвечая на вопрос журналистов.

“Сначала ему должны предъявить подозрение, собрать достаточно доказательств и после этого генеральный прокурор обратится в Верховную Раду. Там есть фактовые дела, которые расследуются. Если Ежелю (бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю — УНИАН) предъявили подозрение, то ему (Ефремову) еще нет”, - сказал Бойченко.

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Как сообщал УНИАН, 28 июля в Генпрокуратуре подтвердили информацию об открытии и расследовании уголовного производства в отношении Ефремова.

Главным следственным управлением ведомства 16 июля 2014 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«Указанное заявление касалось осуществления противоправного давления на служебных лиц одного из государственных предприятий Луганской области во время проведения процедуры закупки услуг по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры», - сообщили в ГПУ.