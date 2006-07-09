Вторые ”Пираты Карибского моря” установили абсолютный рекорд Голливуда

"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (Pirates of the Caribbean: Dead Man`s Chest) установили рекорд по сборам в первый день проката в североамериканских кинотеатрах, сообщается на сайте Boxofficemojo.

По предварительным данным, вторая часть "Сундук мертвеца", появившийся на экранах 7 июля, в день премьеры собрала 55,5 миллиона долларов США, что является абсолютным рекордом за всю историю Голливуда. Предыдущий лидер по кассовым сборам - фильм "Звездные войны. Месть ситхов", вышедший в прокат в мае 2005 года, - за первый день собрал 50 миллионов долларов.

По прогнозам экспертов, "Сундук мертвеца" преодолеет планку в 120 миллионов долларов к понедельнику, а его финальные сборы могут оказаться выше, чем у первой серии - "Проклятья черной жемчужины", заработавшей только в североамериканском прокате 405 миллионов долларов.

Главные роли в "Сундуке мертвеца", так же, как и в первой части "Пиратов Карибского моря", исполнили Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли. В украинских кинотеатрах "Сундук мертвеца" появится 13 июля 2006 года.

По материалам Лента.ru