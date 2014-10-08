Террористы вывозят украинский урожай в Россию (видео)

В частности, семена подсолнуха они вывозят в Ростовскую область России. Еще в середине августа эксперты отмечали, что за время боевых действий на Донбассе Украина уже тогда потеряла 15% урожая, пишет ТСН.

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На подконтрольной боевикам территории Востока сейчас есть около полумиллиона тонн семян. Такие данные озвучили аграрии на Международном агроинвестиционном форуме в Киеве.

Так называемая "власть ДНР" пожаловалась профильному министру и требует отчитаться о том, сколько и какое зерно у них есть. Если такие данные не предоставят, угрожают все имущество национализировать.

Ранее сообщалось, что на Луганщине боевики продолжают грабить шахты и вывозить из них уголь.