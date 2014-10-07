Порошенко считает, что украинско-российская граница вскоре станет мирной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве во время проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.

«Я верю и убежден, что украинско-российская граница снова станет границей мира. Но гарантией нерушимости границы является ее неприступность», - сказал Порошенко.

По его словам, прочность границы - это не только боевая, специальная и инженерная техника, средства связи, средства пограничного контроля. «В первую очередь, - отметил президент, - это люди, хорошо обученные, должным образом вооруженные, с высоким моральным духом».

Читайте такжеСтроительство оборонительных укреплений в зоне АТО завершено на 80% - ПорошенкоПри этом Порошенко вспомнил, как во время предвыборной президентской кампании он посещал ряд пограничных пунктов пропуска, и именно во время этих посещений, в том числе благодаря умелым действиям пограничников, была отведена угроза его жизни. «Еще когда бои разворачивались, я имел возможность пообщаться с бойцами на пунктах пропуска Изварино, Червонопартизанск, Довжанский. Могу сейчас сказать, я никогда не говорил это до этого, что и тогда моя жизнь была спасена умелыми профессиональными действиями пограничников, которые на то время оказались рядом со мной», - отметил Порошенко.

Как подчеркнул президент, у него нет сомнения, что высокую честь и высокое звание украинского пограничника бойцы Государственной пограничной службы будут нести с большим почетом и уважением.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко заявил, что исключает любую возможность переговоров об изменении государственных границ Украины.