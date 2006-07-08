Президент согласится на премьера, если заработает Конституционный суд

“Реванша кучмизма не будет. Страна будет двигаться к Европейскому Союзу, а избранный внутренне- и внешнеполитический курс останется неизменным... Мессиджи субботнего радиообращения Ющенко...

Ющенко представит кандидатуру премьера в парламент лишь после возобновления работы Конституционного суда “Для формирования правительства остается три недели. На рассмотрение Президента коалиция должна представить кандидатуру премьер-министра. Однако я представлю ее в парламент лишь тогда, когда будет возобновлена деятельность Конституционного Суда”, - сказал глава государства.

Президент “взял к сведению” решение об избрании спикера

“Я беру к сведению решения Верховной Рады об избрании спикера. Вместе с тем я считаю, что не может быть Председатели Верховной Рады вне коалиции. Потому я инициировал политические консультации со всеми фракциями парламента”, - сказал Президент.

По его словам, депутаты должны определиться с составом коалиции. “В соответствии с законодательством, они должны представить ее программу и формат работы. Мне нужно видеть действенную коалицию, с которой я буду работать”, - заявил Президент.

Реванша кучмизма не будет, Украина будет двигаться к ЕС “На это большинство возложена ответственность за эффективную работу парламента и правительства. Я соответственно буду реагировать на ее деятельность или бездеятельность”, - сказал Президент.

Отметив, что на протяжении трех месяцев формирования коалиции были выработаны принципы новой демократической политической культуры, В.Ющенко подчеркнул: “Теперь они должны стать правилом для украинских политиков”.

Президент также отметил: “Сегодня моя позиция остается неизменной: реванша кучмизма не будет. Страна будет двигаться к Европейскому Союзу, а избранный внутренне- и внешнеполитический курс останется неизменным”.

Ющенко пригласил парламентские силы к безотлагательному диалогу

“Украина ожидает от парламента эффективной и результативной работы, Украина ожидает от своих лидеров понимания и конструктивного диалога. Я остаюсь сторонником такого диалога и приглашаю все ответственные политические силы к его безотлагательному продолжению”, - сказал В.Ющенко.

Он также отметил, что на этой неделе события в парламенте показали, “насколько чувствительной является украинская демократия”, в частности, к “политическим играм и интригам”.

Заявив, что перед властью еще не один раз будут возникать вызовы, В.Ющенко отметил: “Против них, на стороже демократии стоит Конституция”.

“Мы формируем новую культуру отношений, которая закладывается на века. Только пройдя этот путь, мы можем быть спокойны за наше будущее”, - подчеркнул глава государства.

В.Ющенко также призывал депутатов "отказаться от эмоций”.