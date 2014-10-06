Количество переселенцев в Украине достигло 387 тыс. человек

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан, которые перемещаются из районов проведения АТО и временно оккупированной территории.

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По данным штаба, общее число граждан Украины, которые переселены из Автономной республики Крым и города Севастополь в другие регионы, составляет 18 358 человек, в том числе 5142 ребенка, 1298 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки переселено 11 человек, в том числе 4 ребенка.

Из района проведения АТО в другие регионы переселено 340 тыс. 623 человека, в том числе 107 тыс. 838 детей, 66 тыс. 453 инвалидов и лиц преклонного возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области – 54 153 человека). За сутки – 143 человека, в том числе 7 детей и 90 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Всего временно размещено 358 тыс. 981 человек, в том числе 112 тыс. 980 детей, 67 751 инвалидов и лиц преклонного возраста. За сутки – 154 человека, в том числе 11 детей, 90 инвалидов и лиц преклонного возраста.

С учетом временных перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению Луганской ОДА - 28 025 лиц), общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 387 тыс. 6 лиц.