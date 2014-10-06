Порошенко настаивает, что ВР завтра должна поддержать антикоррупционные законы

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Завтра Парламент должен проголосовать антикоррупционный пакет законов. Здесь не может быть компромиссов! Это вопрос безопасности Украины! - Петр Порошенко (@poroshenko) October 6, 2014

"Завтра парламент должен проголосовать антикоррупционный пакет законов. Здесь не может быть компромиссов! Это вопрос безопасности Украины!", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеВР утвердила антикоррупционный закон о местном самоуправлении, расширяющий права граждан

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал распоряжение о созыве пленарного заседания ВР седьмого созыва на 10.00 7 октября.