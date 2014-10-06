Порошенко настаивает, что ВР завтра должна поддержать антикоррупционные законы

18:30, 06 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко настаивает, что 7 октября Верховная Рада должна поддержать пакет антикоррупционных законопроектов.

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Завтра парламент должен проголосовать антикоррупционный пакет законов. Здесь не может быть компромиссов! Это вопрос безопасности Украины!", - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал распоряжение о созыве пленарного заседания ВР седьмого созыва на 10.00 7 октября.

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