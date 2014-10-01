Рада на заседании рассмотрит 5 антикоррупционных законопроектов

12:28, 01 октября 2014
Политика
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Сегодня председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал распоряжение о созыве пленарного заседания ВР седьмого созыва на 10.00 7 октября.

На позачерговому засіданні 7 жовтня ВР розгляне 5 антикорупційних законопроектів / УНІАН

В распоряжении № 646 от 1 октября «О созыве пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва», текст которого размещен на сайте ВР, отмечается, что будут рассматриваться 5 законопроектов.

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Парламент рассмотрит правительственный законопроект «Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014–2017 годы» (регистрационный номер 4284а), а также президентский законопроект «О системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции» (регистрационный номер 5085).

Также будут рассмотрены правительственные законопроекты «О предотвращении коррупции» (№ 5113), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» (№ 5114), «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления» (№ 4448а).

Руководителю аппарата ВР Валентину Зайчуку поручено обеспечить подготовку и проведение пленарного заседания 7 октября и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября глава правительства Арсений Яценюк предложил Турчинову созвать 7 октября внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов, подготовленных правительством и президентом Украины.

16 сентября Верховная Рада не приняла предложенный президентом Петром Порошенко законопроект, предусматривающий создание Национального антикоррупционного бюро. Яценюк назвал неприемлемой позицию парламента, который не поддержал антикоррупционные инициативы.

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