ВСК по Иловайску проводит заседание в закрытом режиме

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом ВСК удовлетворила соответствующую просьбу Руслана Хомчака.

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"Я принимал участие в планировании операции, в управлении войсками. Я ждал этого приглашения, потому что вам, государственным людям, надо это услышать... Я хочу, хочу доложить уважаемой комиссии все детали "от" и "до". Хочу, чтобы вы услышали и о моих просчетах, но не хотел бы, чтобы наш противник слышал, где наши слабые места, над которыми мы работаем, не хотел бы, чтобы мои показания стали пособием для российских военных диверсантов. Потому что я и мои подчиненные находимся на войне", - сказал Руслан Хомчак.

В настоящее время ВСК в закрытом режиме заслушивает Руслана Хомчака и других офицеров.