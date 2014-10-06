Уволены шесть советников бывшего министра здравоохранения Мусия

Об этом говорится в приказе временно исполняющего обязанности министра здравоохранения N507-к от 1 октября 2014 года, передает Еспресо.TV.

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"Отстранить со 2 октября 2014 года от выполнения полномочий советников министра здравоохранения на общественных началах: Елену Евстигнееву, Филиппа Снегирева, Игоря Найду, Елену Ескину, Ивана Полищука и Павла Феднова", - говорится в документе.

Контроль за выполнением приказа Василий Лазоришинецоставил за собой.

Напомним, 1 октября распоряжением №889-р Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения на Василия Лазоришинца.