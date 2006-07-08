Янукович хочет стать дедом
16:51, 08 июля 2006Политика
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Завтра лидер ПР отметит день рождения в семейном кругу
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 9 июля отметить свой день рождения в семейном кругу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал сегодня журналистам после завершения Всеукраинского форума депутатов всех уровней от Партии регионов.
«Я буду отмечать день рождения в очень узком семейном кругу и с близкими друзьями», - сказал В.ЯНКУКОВИЧ.
Лидер Партии регионов также сообщил, что заинтересован в скорейшем создании семьи его сыном Виктором (народным депутатом от Партии регионов). «Я очень хочу, чтобы он быстрее завел семью и у меня появились внуки. Думаю, что невеста у него есть», - добавил он.
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