Сегодня в Киев приедет Лех Валенса
10:34, 04 октября 2014Политика
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Виталий Кличко и Лех Валенса возложат цветы к кресту Героям Небесной Сотни на улице Институтской
REUTERS
В субботу, 4 октября, по приглашению мэра Киева Виталия Кличко экс-президент Польши Лех Валенса посетит Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В 12:30 Виталий Кличко и Лех Валенса возложат цветы к кресту Героям Небесной Сотни на улице Институтской, а после этого зажгут свечи в Михайловском Златоверхом Соборе.
В 15:00 мэр Киева и экс-президент Польши посетят Главный военный клинический госпиталь, в котором лечатся раненые в зоне АТО украинские бойцы. (Госпитальная, 18).
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После общения с ребятами во дворе госпиталя состоится брифинг для прессы Леха Валенсы и Виталия Кличко.
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