Путин пытается превратить Донбасс в Абхазию, чтобы инвесторы боялись идти в Украину

Об этом в эфире Первого Национального телеканала сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает Еспресо.TV.

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"Миллиарды долларов нужно на то, чтобы восстановить заводы, мосты, больницы, школы, шахты на Донбассе... Путин хочет создать на этих территориях подконтрольных российским террористам, что-то вроде Абхазии, Осетии, Приднестровья, чтобы не давать людям там жить и нам с вами. Сейчас перед выборами все говорят о реформах, но здесь важна инвестиционная привлекательность, чтобы пришел инвестор и вложил деньги. Когда инвестор видит по ВВС и CNN, что там танки с российскими флагами, они это воспринимают как всю Украину, то как тогда сюда деньги вкладывать? Путин это знает. До тех пор, пока он будет держать нестабильность в Донецке и Луганске, он намеренно будет делать все, чтобы сюда не приходили инвесторы, чтобы здесь не открывали заводы", - сказал Яценюк.