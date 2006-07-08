Регионы выдвигают ”Нашей Украине” ультиматум?

Один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ заявляет, что если “Наша Украина” хочет принимать участие в пропорциональном распределении властных должностей, то фракция этого блока должна присоединиться к парламентской коалиции Партии регионов, СПУ и КПУ до вторника, 11 июля.

Об этом Е.КУШНАРЁВ заявил в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

"Коалиция уже создана, ее основателями являются три политические силы. "Наша Украина" к ней может только присоединиться. Если до вторника они присоединятся, то смогут принять участие в пропорциональном распределении должностей", - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Он также заявил, что замена кандидатуры премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на Юрия ЕХАНУРОВА невозможна.

Е.КУШНАРЁВ отметил, что Партия регионов ведет переговоры с представителями "Нашей Украины" о присоединении к коалиции. "У нас с КИНАХОМ и ЕХАНУРОВЫМ постоянный диалог. Мы рассчитываем, что к коалиции присоединятся некоторые субъекты из числа основателей блока "Наша Украина", - сказал Е.КУШНАРЁВ.

При этом он отметил, что сам он не пойдет работать в правительство, а останется в парламенте.