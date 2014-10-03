В Алчевск прибыли 8 машин "Сбербанка России", из которых выгрузили сумки с деньгами - активисты

В Алчевск Луганской области прибыли 8 машин с логотипами«Сбербанка России», предположительно, с деньгами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили источники, близкие к террористической организации «Луганская народная республика», а также местные жители, члены его общественной организации.

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«Вчера, 2 октября, в Алчевск приехали 8 инкассаторских машин «Нива» с логотипом «Сбербанк России». Их разгружали казаки из так называемой «Казачьей национальной гвардии». Выгружали из автомобилей светло-зеленые сумки с наличными», - рассказал Снегирев.