В Алчевск прибыли 8 машин "Сбербанка России", из которых выгрузили сумки с деньгами - активисты
По словам очевидцев, из автомобилей выгружали светло-зеленые сумки с наличными.
В Алчевск Луганской области прибыли 8 машин с логотипами«Сбербанка России», предположительно, с деньгами.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили источники, близкие к террористической организации «Луганская народная республика», а также местные жители, члены его общественной организации.
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«Вчера, 2 октября, в Алчевск приехали 8 инкассаторских машин «Нива» с логотипом «Сбербанк России». Их разгружали казаки из так называемой «Казачьей национальной гвардии». Выгружали из автомобилей светло-зеленые сумки с наличными», - рассказал Снегирев.