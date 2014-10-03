Продан: Еврокомиссия пытается достичь компромисса в трехсторонних переговорах по газу

"Сегодня идет вопрос о согласовании позиций между Россией и Украиной. Еврокомиссия пытается достичь компромисса", - отметил по окончанию встречи министр.

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При этом Продан отметил, что не считает, что есть разное понимание сторонами компромиссных предложений, о которых предварительная договоренность была достигнута 26 сентября во время трехсторонней встречи с участием министра энергетики России Александра Новака в Берлине.

Кром того было отмечено, что новая дата трехсторонней встречи пока не назначена.

Источник MIGnews.com.ua