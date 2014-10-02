Донецкие боевики попросили прислать им из России гимн

18:30, 02 октября 2014
Политика
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Боевики "ДНР" обратились к российским писателям и композиторам с просьбой написать для своей организации гимн.

Боевики попросили Россию прислать гимн / spbdnevnik.ru

Об этом сообщает российское агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на "и.о. министра культуры" террористической организации "ДНР" Юрия Лекстутеса.

"У нас нет пока официального гимна, только народные. Поэтому мы уже обратились к Союзу писателей и Союзу композиторов России с просьбой помочь написать нам главную песню", - сообщил боевик.

Напомним, Россия всячески отрицает участие в конфликте на востоке Украины.

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