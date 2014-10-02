СБУ задержала в Краматорске трех боевиков из банды «Бабая»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что местный житель «И», 1996 р.н., по прозвищу «Казак» в составе бандитской группировки «Бабая» принимал участие в вооруженных нападениях на украинские позиции.

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«После побега «атамана» «Казак» и еще двое членов банды – «К», 1985 г.р., по прозвищу «Манавар» и «Л», 1968 г.р., который выполнял функцию связного между бандитами, остались в Краматорске для проведения подпольной преступной деятельности, совершения диверсий, сбора разведданных и передачи их террористам», - говорится в сообщении.

В ночь на 1 октября преступная группа была задержана. В рамках ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание и участие в террористической организации) осуществляются оперативно-следственные действия.