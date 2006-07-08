Регионы требуют внести кандидатуру Януковича в Раду

Всеукраинский форум депутатов всех уровней от Партии регионов принял резолюцию, в которой призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «подняться над своими политическими симпатиями и антипатиями и действовать как глава государства - принять кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА для утверждения его премьер-министром».

Как передает корреспондент УНИАН, этот призыв озвучил представитель Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ на форуме, который проходит сегодня в Киеве.

В резолюции также констатируется, что в результате активной деятельности Партии регионов и ее союзников в Верховной Раде удалось преодолеть парламентский кризис, избрать председателя Верховной Рады и приступить к созданию широкой коалиции.

По мнению депутатов от Партии регионов, первоочередной задачей должно стать недопущение конфронтации в государстве, объединение усилий большинства и оппозиции в советах всех уровней для вывода Украины из кризиса и повышения уровня жизни народа.

Депутаты от Партии регионов поддержали инициативу своего лидера В.ЯНУКОВИЧА о создании Конгресса регионального и местного самоуправления Украины как наивысшего представительского добровольного объединения органов местной власти с консультативно-совещательными функциями.

«Оранжевое сумашествие-2 не состоялось. Двухгодичный марафон по трудоустройству Пети и Юли закончился», - резюмировал Е.КУШНАРЕВ.